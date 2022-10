Senigallia capitale del turismo e della cucina – VIDEO

Studenti e chef si immergono nell'innovazione in cucina grazie alla strumentazione di Blu 3 Professional, co-protagonista al Panzini di Senigallia per il 35° congresso internazionale Aeht

SENIGALLIA – Seconda giornata della 35ma Conferenza annuale dell’AEHT, il congresso internazionale che vede coinvolte 120 scuole da ben 23 Paesi europei. Un’iniziativa che fa della città la capitale del turismo e delle scuole alberghiere grazie a incontri e convegni sul futuro dell’alimentazione e dell’enogastronomia, grazie a una fiera delle eccellenze regionali e a dimostrazioni e showcooking di chef stellati Michelin di fronte a una folta platea di docenti e studenti.

L’avvio della conferenza annuale dell’AEHT, l’associazione europea delle scuole alberghiere, segna di fatto la ripartenza di una città a un mese dalla grave alluvione che ha danneggiato lo stesso Panzini, sede dell’evento. Al centro i giovani: saranno proprio gli studenti dei vari Paesi europei coinvolti a sfidarsi tra ricette in cucina, preparazione di cocktail, accoglienza e ospitalità oltre che management del turismo.

Una sorta di olimpiadi, affiancate da Open, il Forum dell’innovazione, della biodiversità e della ripartenza, allestito al palazzetto dello sport dell’Istituto Panzini: qui si sono susseguiti momenti di formazione, tavole rotonde e dimostrazioni live con gli attesi showcooking dei migliori chef tra cui gli stellati Mauro Uliassi, Errico Recanati, i fratelli Serva, Fabrizio Molteni, Angela Di Crescenzo, Stefano Ciotti. Proprio quest’ultimo, titolare ed executive chef del ristorante Nostrano di Pesaro, ha parlato di continua formazione e di necessario studio non solo per quanto riguarda gli aspetti culinari ma anche per quelli più manageriali di ogni impresa della ristorazione.

L’esibizione dello chef Stefano Ciotti alla 35esima conferenza annuale Aeht a Senigallia, con la strumentazione di Blu 3 Professional

Alla base di ogni attività ci deve essere però strumentazione all’avanguardia, ed è per questo che tra i partner della manifestazione c’è l’azienda Blu 3 Professional, con sede a Falconara Marittima. Il titolare Simone Mattei ha messo a disposizione le migliori e le più innovative macchine del settore della ristorazione: forni, abbattitori, sistemi di lavaggio, macchine per gelati e pasticceria non sono solo strumenti ma veri e propri assistenti che agevolano il lavoro di chef, cuochi e addetti delle cucine di tutto il mondo. Attrezzature che necessitano di continua formazione: «Lavorare con le scuole è molto importante – ha sottolineato Mattei, orgoglioso della collaborazione con il Panzini di Senigallia – perché qui nascono i cuochi di domani e noi vogliamo essere con loro quando dovranno progettare le loro cucine».

Blu 3 Professional ha all’attivo oltre 20 anni di esperienza sia come realtà fornitrice esclusiva di grandi marchi delle strumentazioni da cucina, sia come assistenza e manutenzione, oltre che consulenza per la progettazione stessa delle cucine, di cui si è avvalso anche il noto Mauro Uliassi. Strumentazione da scegliere con attenzione non solo perché «rappresentano un po’ il futuro della cucina e della ristorazione – ha concluso Simone Mattei di Blu 3 Professional – ma anche per le caratteristiche incentrate sulla sicurezza di chi vi opera, sul risparmio energetico e sulla riduzione degli sprechi, temi sempre più centrali».