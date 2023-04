Cantieri a Senigallia, in zona Portone riapre un tratto di viale Anita Garibaldi

Si potrà riprendere - in modalità provvisoria - la circolazione tra via Feltrini e via Mercantini data la stesura del sottofondo. Niente semaforo per ora

SENIGALLIA – Prima riapertura per un piccolo tratto di viale Garibaldi, zona piano regolatore. La decisione è dell’amministrazione comunale senigalliese che da oggi, 7 aprile, riapre al traffico veicolare e pedonale la porzione di viale A. Garibaldi compreso tra via Mercantini e via Feltrini. Una riapertura provvisoria però, e senza riattivazione del semaforo.

La scelta è dovuta alla volontà di alleggerire i disagi alla popolazione residente legati al perdurare del cantiere nell’area. Con questa decisione si potrà anche migliorare la circolazione stradale dell’intero quartiere e consentirà ai cittadini di comprendere la nuova impostazione della strada.

Finora non era possibile perché non era ancora stato steso il sottofondo in bitume della strada, né gettato il sottofondo dei marciapiedi. Le pavimentazioni definitive verranno realizzate subito dopo aver verificato la presenza di eventuali assestamenti del terreno.

In questa fase, rende noto il Comune di Senigallia, non verrà riattivato il semaforo posto all’incrocio tra via Mercantini e viale A. Garibaldi, ma verrà istituito un segnale di “STOP” su viale A. Garibaldi. Per tale motivo si invitano i cittadini a prestare la massima attenzione e a non distrarsi durante la guida.