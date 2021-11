Campi sportivi, sostituito il telo dell’impianto al seminario di Senigallia

SENIGALLIA – Sostituita la copertura alla struttura geodetica della palestra adiacente alla scuola Mercantini. Con un intervento da circa 90 mila euro, il Comune ha finanziato l’intervento per poter rendere nuovamente fruibile il principale campo sportivo cd. “del seminario”, noto a tutta la città e dove migliaia di giovani e meno giovani praticano da anni le attività sportive.

L’impianto era chiuso da circa un anno: il telo in pvc appeso alla struttura in metallo, che fungeva da copertura, era in uno stato di ammaloramento tale da non poter più permettere la pratica sportiva. Notevoli le problematiche per le società senigalliesi ma anche per gli alunni della scuola Mercantini, adiacente agli impianti, che erano dovuti ricorrere – tramite l’intermediazione dell’amministrazione comunale – ad altre strutture, come quelle al Vivere Verde di via Bramante e il centro olimpico tennistavolo di via del Molinello.

Sostituito il telo in pvc al campo sportivo principale dell’impianto al seminario di Senigallia

Non si poteva quindi rimandare la sua sostituzione. Il Comune di Senigallia ha quindi affidato, tra agosto e settembre 2021, i lavori di rifacimento del telo in pvc che sono stati ultimati nei giorni scorsi con un notevole sforzo di personale e di risorse. Grazie ai circa 90 mila euro è stato installato un particolare telo in pvc a doppia membrana che consente un risparmio energetico ed una migliore climatizzazione dell’ambiente interno.

Ma l’intervento non ha di fatto reso ancora fruibile l’impianto: appena verranno rilasciate la dichiarazione di idoneità statica e la certificazione di conformità degli impianti, la struttura potrà essere riaperta sia per l’attività fisica delle medie Mercantini sia per le società sportive: verosimilmente, annuncia l’amministrazione comunale senigalliese, tra tre settimane.