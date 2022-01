Cambia l’allenatore del Montemarciano Basket: «Ho scelto di non vaccinarmi»

MONTEMARCIANO – Alessandro Valli non è più il coach del Montemarciano Basket. L’annuncio arriva direttamente dalla società sportiva la cui squadra è impegnata nel campionato di serie C Silver Marche/Umbria. La decisione di interrompere il rapporto di collaborazione «è dovuta non per motivi tecnici, ma causa mancanza di Super Green pass da parte di Valli che in questo modo non poteva più fare allenamenti e assistere alle partite» si legge in una nota della società.

Dunque si separano le strade tra il coach che ha allenato in passato anche la principale squadra senigalliese, da cui provengono anche alcuni giocatori.

Alessandro Valli

«Il rapporto è tuttora ottimo con tutti, con la società, la squadra, i ragazzi e proprio per questo mi dispiace maggiormente. Ho deciso consapevolmente di non vaccinarmi. In passato ho fatto altri vaccini ma ho molti dubbi su questo tipo di vaccino. Nella vita sono un insegnante alla scuola primaria e mi son preso le mie responsabilità anche lì, finendo per essere sospeso. I dubbi sulla salute sono però venuti prima della pallacanestro».

Dispiaciuto anche il presidente della Upr Montemarciano Basket, Samuele Simoncioni: «Sapevamo della sua volontà di non vaccinarsi e pur non condividendola, l’abbiamo accettata. L’inasprimento ora delle norme ha fatto sì che Valli non potesse più essere presente. Abbiamo sentito anche dei legali per capire come muoverci: alla fine però abbiamo convenuto che fosse il caso di separarci, nonostante il rapporto di stima e amicizia che ci lega. Rimane l’amaro in bocca per questo provvedimento del governo che crea confusione e disparità. Ho problemi anche nelle squadre giovanili, dove alcuni bambini, quelli vaccinati, possono continuare a fare attività sportiva e altri no, nonostante siano gli stessi con cui escono nel tempo libero o con cui vanno a scuola insieme. Forse l’unica soluzione era procedere prima con l’obbligo vaccinale».

Leonardo Castracani

Al posto di Alessandro Valli è subentrato Leonardo Castracani: sarà lui ora alla guida del G.Contract Montemarciano Basket. L’ex giocatore classe ’79, che ha militato per anni in serie B e C Nazionale, ha iniziato tre anni fa la carriera di allenatore, ottenendo subito buoni risultati con la Robur Osimo in serie C Gold. Al nuovo coach il benvenuto da parte della società montemarcianese.