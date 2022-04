PORTO SANT’ELPIDIO- Ora la Serie D è davvero a un passo per la Vigor Senigallia. Grazie ad una rete di Denis Pesaresi i rossoblu hanno espugnato il campo del Porto Sant’Elpidio e sono saliti a quota 58 punti, sempre in cima alla classifica del campionato di Eccellenza. Il Fossombrone invece è caduto in casa nel derby pesarese con l’Atletico Gallo (1 a 0, gol-partita di Nobili) e così facendo è scivolata a -12 dalla leader, ora in terza posizione.

A scavalcarla ci ha pensato infatti una Azzurra Colli in grande forma, che ha sconfitto – anche lei – 1 a 0 una coriacea Biagio Nazzaro e si è portata a 47 punti, -11 dalla Vigor. Sul podio è arrivato anche l’Atletico Ascoli che ha espugnato con un secco 3 a 0 il terreno del Marina e ha preso il Fossombrone a quota 46.

Tutto ciò quando mancano 5 turni alla fine del massimo torneo regionale e, delle quattro battistrada, solo la capolista Vigor deve scontare il riposo imposto dal calendario. Lo farà proprio nel prossimo turno, ovvero mercoledì (20 Aprile), quando le altre 16 contendenti scenderanno nuovamente in campo per l’infrasettimanale post pasquale.

La Vigor Senigallia quindi tornerà a giocare domenica 24 aprile: allo stadio Bianchelli arriverà il Valdichienti Ponte e, in base ai risultati delle sue avversarie, in quella partita potrebbe anche giocarsi il primo match-point per la promozione in Serie D.