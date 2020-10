SENIGALLIA – Anche il calcio di Eccellenza si ferma per l’emergenza Covid-19: il match tra Montefano e Vigor Senigallia, valevole per la 4^ giornata del campionato di Eccellenza, in programma domenica 18 ottobre, alle 15.30, non si giocherà a causa di due possibili casi di Coronavirus tra le file della società maceratese.

La notizia è stata divulgata dalla stessa compagine senigalliese attraverso una nota stampa: «La società comunica che la partita di domenica 18 ottobre, fra Montefano e Vigor Senigallia è stata rinviata a data da destinarsi. Il Montefano infatti ha comunicato la possibile positività di due loro tesserati e, d’accordo con la Vigor, ha optato per il rinvio del match».

I senigalliesi, forti dei sette punti raccolti fino ad ora, sono attualmente capolisti del torneo anche se dividono la prima piazza ad ex aequo con Biagio Nazzaro Chiaravalle, Atletico Azzurra Colli e Marina.

Il Montefano, al contrario, naviga nelle parti basse della classifica ma tra le sue fila può annoverare giocatori di primo piano quali l’ex bomber dell’Anconitana Mastronunzio, o ancora gli attaccanti Bonacci e Jachetta che sicuramente avrebbero reso la sfida altamente spettacolare.