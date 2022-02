Calcio, l’Olimpia Marzocca torna a casa dopo quattro anni e mezzo

SENIGALLIA – Riapre lo stadio comunale di Marzocca. Il campo sportivo tornerà infatti a ospitare nuovamente una partita di calcio e, precisamente, l’incontro tra Olimpia Marzocca e Passatempese, valido per la sedicesima giornata del campionato di Promozione (girone A). La notizia sarebbe in sé limitata all’interesse degli sportivi e dei giocatori, ma in realtà l’evento assume un carattere di rilievo nel panorama cittadino poiché l’impianto era chiuso da 54 mesi, ben quattro anni e mezzo.

Il campo riaprirà domani, sabato 5 febbraio, in occasione del match di promozione della squadra locale, l’Us Olimpia Marzocca. I biancoazzurri tornano a calpestare il manto di casa proprio contro la Passatempese, la squadra con la quale si era giocata l’ultima partita ben 1594 giorni fa; sulle tribune torneranno i tifosi marzocchini anche se con limitazioni di accesso in base alle attuali normative anti covid, muniti quindi di green pass rafforzato e mascherine.

Numerose le opere di ammodernamento dell’impianto realizzate in questo enorme lasso di tempo da parte dell’amministrazione comunale precedente, guidata dall’ex sindaco Mangialardi, a cui verrà dato altro seguito. La giunta attuale targata Olivetti ha voluto spiegare che «sono passati oltre 20 anni da quando questa struttura non ha più avuto i requisiti necessari per svolgere appieno la propria funzione. Ora, finalmente, il campo da calcio torna a svolgere la propria funzione di luogo di ritrovo sociale ed educativo, con la volontà dell’Amministrazione di continuare nell’opera di ammodernamento e di adeguamento alle norme di sicurezza di tutta l’impiantistica sportiva cittadina che ha bisogno di numerosi e consistenti interventi economici».