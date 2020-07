Due conferme e una new entry: alla Vigor arriva Gianmarco Fabbri

SENIGALLIA – Continua a sparare colpi grossi la Vigor Senigallia, anzi si potrebbe dire che il club rossoblu ha sfoderato la mitragliatrice perché ogni giorno arrivano novità sull’allestimento della rosa 2020/2021.

Partiamo subito dalla new entry perché il nome è di grande spessore: Gianmarco Fabbri. È lui il primo rinforzo ufficiale dei rossoblu, esterno di fascia sinistra, giovane ma una grande esperienza già alle spalle. Il classe 1997 ha infatti vestito le casacche di Sangiustese, Cattolica, Santarcangelo, Delta Calcio Rovigo tutte in Serie D. Ma Fabbri ha militato anche nel professionismo con la maglia del Fano in Serie C con 5 presenze ad appena vent’anni.

Si può quasi parlare di ritorno dal momento che Fabbri è senigalliese, ma questo è solo l’ultimo dei tanti colpi sferrati in questi giorni dalla società. Dopo le conferme di D’Errico, Pesaresi e Lazzari, per il prossimo campionato di Eccellenza mister Aldo Clementi potrà contare anche sulle due certezze Andrea Siena e Nicola Vitali.

Siena è di fatto il primo tassello per il centrocampo e il motivo della sua conferma è semplice: «A volte rifinitore, a volte playmaker con qualità pure da mediano. A volte mezzala molto abile nei supporti, negli inserimenti. E quindi anche a segnare». Lo scrive la Vigor Senigallia sul sito web ufficiale e infatti c’è poco a obiettare. Per quanto riguarda il capitano Vitali, la sua permanenza era già scritta vista l’ottima stagione passata e non solo. È stato lui infatti uno dei principali trascinatori della squadra dalla Promozione all’Eccellenza e dopo l’infortunio dell’anno scorso ha stretto ancor di più i denti per tornare a ruggire in difesa.