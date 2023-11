Calcio, botta e risposta sulla manutenzione dello stadio Bianchelli di Senigallia

SENIGALLIA – Scarseggia la manutenzione allo stadio Bianchelli di Senigallia e l’argomento diventa oggetto di dibattito politico con l’opposizione che incalza e l’amministrazione che rassicura per eventuali salti delle squadre cittadine in categorie superiori.

A lanciare il botta e risposta è il consigliere comunale di Amo Senigallia Gennaro Campanile che chiede nuove sedute in tribuna e nel settore ospiti e l’installazione di tornelli per poter omologare lo stadio “Bianchelli” nel caso la Vigor Senigallia venisse promossa in serie C. Campanile parte dai segni d’incuria, come lo stato delle poltroncine, molte mancanti, sbiadite o rovinate, della tribuna centrale: «sono in condizioni precarie, con rotture che comportano rischi di ferita per gli spettatori che le utilizzano, e anche rischi di caduta per la difettosa connessione coi sottostanti attacchi in ferro, in molti casi vetusti e arrugginiti».

Campanile sottolinea anche come dal torneo 2022/23 la Vigor Senigallia militi in un campionato nazionale, la Serie D, fronteggiandosi con squadre provenienti da Marche, Emilia Romagna, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania presentando uno stadio decisamente non all’altezza di un club prestigioso né di una città turistica agli oltre 1300 spettatori di media ogni partita durante la stagione 2022-23. Da qui la richiesta di capire che intenzioni abbia l’amministrazione per la manutenzione dello stadio Bianchelli per questo anno calcistico e come si muoverà con la necessaria omologazione dello stadio in caso di promozione in C della Vigor.

Pronta la replica dell’amministrazione comunale che, tramite l’assessore allo sport Riccardo Pizzi, rende noto che farà quanto necessario se la principale squadra calcistica cittadina dovesse essere promossa nella categoria C. «Sembra quasi che il consigliere Campanile sia venuto a vivere a Senigallia solo da ottobre 2020, dimenticandosi in realtà che anche nei decenni precedenti oltre a vivere nella nostra bella città ne è stato anche amministratore pubblico. Prima come Assessore allo Sport dal 2010 al 2015 e poi come Assessore al Bilancio dal 2015 a novembre 2019. Evidentemente come non lo appassionavano i numeri del bilancio, neanche lo sport evidentemente lo attrae più di tanto».

Dopo l’attacco politico, le rassicurazioni: «I cittadini tutti ed i tifosi della Vigor possono stare tranquilli. Lo stadio comunale Goffredo Bianchelli è a norma, sia sotto il profilo della sicurezza sia sotto l’aspetto dell’omologazione del campo in erba sintetica recentemente rinnovata ad inizio 2023. E gli adeguamenti sono stati fatti a seguito della promozione della Vigor in serie D, nell’estate del 2022. Sui seggiolini della tribuna centrale poi anticipiamo che i fondi necessari per la sostituzione saranno previsti nella prossima variazione di bilancio di novembre e non sarà necessario attendere il bilancio 2024. E questo vale anche per i seggiolini del palazzetto dello sport di via Capanna, il cui pessimo stato decennale è stato dimenticato dal consigliere Campanile. Sulla installazione di tornelli, oggi non è necessaria e rappresenterebbe una spesa inutile perché non richiesto dalle normative vigenti per il campionato di serie D. Laddove la Vigor dovesse salire in serie C, cosa che ogni sportivo senigalliese si augura, il Comune farà quanto necessario per garantire l’omologazione dello stadio».