Nato e residente a Senigallia, una deroga della Figc gli ha permesso di firmare per i rossoblu con cui resterà in prestito sino a fine stagione

SENIGALLIA – Altro colpo della Vigor Senigallia: tesserato Matteo Baldi. La notizia era calda da settimane, ma in attesa di una deroga necessaria della Figc per poter mettere nero su bianco, il tempo è scorso e l’affare sembrava potesse anche sfumare. Non è stato così: in serata l’atteso via libera della federazione è arrivato e così la società del presidente Franco Federiconi ha potuto annunciare l’affare.

Nato e residente a Senigallia, difensore classe 2002 sbocciato nel Marina, Baldi può giocare sia da centrale che da terzino. Nel Marina si è messo in luce con prestazioni sempre più importanti nella scorsa stagione e in avvio della Eccellenza di ottobre. Da lì il passaggio alla Triestina, in Lega Pro, che però lo ha lasciato in prestito al Marina stesso sino a fine stagione. La società biancoazzurra però ha deciso di non iscriversi alla Eccellenza 2.0 di questa primavera. Baldi è rimasto così senza squadra e ha dovuto attendere la deroga per potersi accasare altrove sino al 30 giugno. La deroga poco fa, dopo una lunga attesa, è arrivata e così ora il talento senigalliese sino a fine stagione potrà dare il suo bel contributo alla squadra della sua città.

Domani mattina eseguirà il tampone, se negativo il pomeriggio inizierà allenarsi con la sua nuova squadra.