Cade da un’impalcatura a Senigallia, operaio finisce all’ospedale

Sul posto operatori sanitari, Polizia e ispettori dell'Asur per tentare di chiarire la dinamica dell'infortunio sul lavoro in un cantiere edile

SENIGALLIA – Infortunio sul lavoro quello occorso nel pomeriggio di oggi, martedì 27 settembre, a un operaio edile. L’uomo stava lavorando in un palazzo in ristrutturazione nel centro abitato di Senigallia quando, per cause ancora da chiarire, è finito a terra.

Pesante la caduta da un balcone di un edificio attorno a cui era stato allestito il cantiere. A rimanere contuso è un 40enne, a quanto si apprende di nazionalità straniera, che è stato soccorso in poco tempo.

A dare l’allarme è stato un residente di un palazzo vicino, che ha sentito delle grida di dolore e di aiuto provenienti dal cantiere. Sul posto gli operatori sanitari, la Polizia e gli ispettori dell’Asur per tentare di chiarire la dinamica dell’infortunio.

L’uomo è stato portato da un’ambulanza all’ospedale di Senigallia ma era in valutazione anche il trasferimento al polo regionale a Torrette di Ancona.