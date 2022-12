Cade nel fiume Misa, giovane soccorso a Senigallia da carabinieri e vigili del fuoco

Un uomo è finito di notte in acqua per motivi ancora da chiarire: è rimasto impigliato nel canneto e ha urlato: a sentirlo una pattuglia di carabinieri

SENIGALLIA – Una persona è stata tratta in salvo dalle acque del fiume Misa, nei pressi del centro storico, dov’era finita per motivi ancora da chiarire. Il fatto è avvenuto questa notte, una delle più fredde delle ultime settimane, ed è stato possibile il soccorso grazie alle urla dell’uomo.

A sentirlo sono stati i carabinieri che hanno allertato immediatamente i vigili del fuoco per poter dare avvio alle ricerche nel tratto fluviale tra il centro commerciale Il Molino e il ponte Zavatti. L’uomo, un giovane, era impigliato con una gamba nel canneto presente in zona, rischiando di affogare, oltre che di morire assiderato.

La squadra dei Vigili del fuoco e i carabinieri di Senigallia hanno individuato l’uomo e l’hanno portato in salvo consegnandolo alle cure degli operatori sanitari che l’hanno portato in ospedale per accertamenti. Ancora ignoti i motivi per cui sia finito in acqua: sul posto è presente un percorso ciclopedonale e si sospetta che stesse camminando quando è inciampato nella vegetazione.

Notizia in aggiornamento