Cade mentre si allena in bici, 17enne portato ad Ancona in eliambulanza

Trauma facciale per un giovanissimo ciclista caduto assieme ad altri a Belvedere Ostrense: portato a Torrette, non è in pericolo di vita

BELVEDERE OSTRENSE – Ferite al volto ma non è in pericolo di vita il giovane ciclista rimasto coinvolto in una brutta caduta avvenuta ieri pomeriggio, 16 marzo. L’infortunio è accaduto in via Pozzo Lungo dove si stava allenando un gruppo di ciclisti.

All’improvviso un leggero tocco tra due di loro e la carambola che ha causato la caduta di più persone. Tra loro il 17enne che è rimasto ferito in maniera più grave. Ha riportato ferite anche al volto con abbondante fuoriuscita di sangue, ma fortunatamente come gli altri indossava il caschetto protettivo che potrebbe aver scongiurato esiti peggiori.

Immediata la chiamata al 112 per far arrivare un’ambulanza sul posto. Data la gravità della situazione è stata fatta intervenire anche l’eliambulanza, il che ha suscitato la curiosità di alcuni passanti data la vicinanza di alcune strutture commerciali e ristorative.

Il ragazzo, sempre conscio, è stato trasportato per un trauma facciale all’ospedale regionale a Torrette di Ancona dove è stato trattenuto per monitorare possibili perdite di coscienza o altri disturbi.