Senigallia, bus navetta irregolare fermato dalla polizia

Sono gravi le violazioni riscontrate dagli agenti in materia di dispositivi tecnici del veicolo, diretto in discoteca. Ne compromettevano la sicurezza

SENIGALLIA – La polizia ha sottoposto a controllo ieri sera, alla stazione di Senigallia, il bus navetta diretto in discoteca. Sono diverse le gravi violazioni riscontrate dagli agenti in materia di dispositivi tecnici del veicolo, che incidono sulla sua stessa sicurezza. I poliziotti, oltre ad elevare alcune contestazioni per violazioni al codice della strada, hanno vietato al conducente la prosecuzione della circolazione, per sottoporre il bus a revisione.

I controlli hanno interessato anche diverse arterie della città. Sono stati oltre 10 gli equipaggi impegnati, tra cui, oltre al personale del Commissariato, anche unità della Polizia Stradale e Ferroviaria di Ancona e le unità cinofile. Tale dispiego ha consentito di controllare circa 140 persone, alcune delle quali pregiudicate, e 65 veicoli.

Nel corso dei servizi effettuati gli agenti hanno denunciato un 35enne che è stato rintracciato sul territorio del comune nonostante fosse stato già raggiunto da un provvedimento del questore di divieto di ritorno nel comune di Senigallia. Gli agenti hanno deferito l’uomo all’autorità giudiziaria.