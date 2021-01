Le Brigate Volontarie per l’Emergenza raddoppiano: nasce il punto Bve a Trecastelli

Il presidente regionale, James Puerini, annuncia l'apertura di uno spazio solidale per la raccolta e distribuzione di beni di prima necessità in contatto con i servizi sociali dei comuni della Marca Senone

TRECASTELLI – Nasce a Monterado uno spazio solidale per quanti sono stati colpiti dalla crisi economica e pandemica, un centro per la raccolta e distribuzione di beni di prima necessità. Nasce in due parole ma ricche di significato un “punto Bve”.

Le Brigate Volontarie per l’Emergenza – Marche sono un’organizzazione di volontariato composta da uomini e donne di varie fasce d’età, dai 18 ai 60 anni, e del territorio; dal marzo scorso, in piena pandemia, sono impegnati a sostegno della popolazione per fronteggiare l’emergenza covid-19.

Numerose le attività svolte durante la prima ondata. Ma a partire da ottobre 2020, in corrispondenza con la seconda, altri servizi sono stati attivati: tra questi c’è “Aiutiamoci”, la spesa a domicilio tramite il numero 3534183476.

Ieri, sabato 16 gennaio, è nato il punto Bve: è stata attivata una collaborazione con “La boutique di Anna” a Monterado in via E. Paci 2 nel comune di Trecastelli, guidato dalla infaticabile volontaria Daniela Donati per intervenire a sostegno delle persone colpite dalla crisi economica provocata dalla pandemia nel territorio di Senigallia, Trecastelli, Corinaldo, Ostra, Ostra Vetere, Serra de’ Conti, Barbara, Castelleone di Suasa e Arcevia. Uno spazio aperto per la raccolta e distribuzione di beni di prima necessità: cibo non deperibile, dispositivi di protezione individuale e gel disinfettante, materiale scolastico di consumo, abiti invernali.

«La raccolta e la distribuzione – spiega il presidente delle Brigate Volontarie per l’Emergenza delle Marche, James Puerini – vengono effettuate il sabato dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 20 ed il giovedì dalle 16 alle 19. Chiunque abbia possibilità di fare donazioni, aziende o privati, è benvenuto per costruire una rete di mutuo aiuto territoriale; chiunque sia in situazione di bisogno può venire e prendere i beni che sono a disposizione gratuitamente. Il servizio è in contatto con l’Ambito dei Servizi Territoriali dei Comuni della Marca Senone – precisa Puerini – che daranno pubblicità all’iniziativa nell’ambito dei Servizi Sociali dei Comuni partecipanti».