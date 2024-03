Borgo Catena, nuove richieste dal comitato di residenti all’amministrazione comunale

SENIGALLIA – Bene un primo intervento, ma speriamo che ce ne siano altri. Questo, in sintesi, il messaggio del comitato Borgo Catena che da un lato ringrazia l’amministrazione comunale ma dall’altro torna a sollecitarla per effettuare dei lavori pubblici in zona.

La questione nasce tempo fa, quando è nato il comitato di zona per avere più voce in capitolo in merito agli interventi da effettuare nella frazione interna di Senigallia. Frazione che lamenta questioni di sicurezza, di viabilità, di infrastrutture, attrezzature, arredo e verde urbano.

Tanti temi che sono stati oggetto di varie richieste rivolte all’amministrazione comunale, tra cui, solo per citare qualche esempio, la potatura di rami pericolosi per le persone, la riqualificazione di recinzioni e attrezzature. L’ultimo intervento è proprio la sistemazione della recinzione in legno al parco di Borgo Catena, che richiedeva la sua sostituzione da anni.

«Con l’avvento della primavera, il parco vede un aumento di mamme e bambini – affermano dal comitato – offrendo a tutti la possibilità di godersi un po’ di verde in un’area sicura e protetta del quartiere. Desideriamo esprimere la nostra gratitudine all’amministrazione per aver finalmente sistemato la recinzione. Tuttavia, ci auguriamo che questo sia solo l’inizio di interventi più ampi nel parco, che necessita urgentemente di una manutenzione delle sue poche attrezzature, le quali non hanno ricevuto nessuna manutenzione sin dalla loro installazione avvenuta circa 10 anni fa».

Le richieste sono numerose: «È fondamentale migliorare l’illuminazione, installare nuove attrezzature per i bambini e riqualificare il verde, con la rimozione delle piante danneggiate e la piantumazione di nuova vegetazione. Inoltre, è essenziale effettuare una rasatura periodica dell’erba, che in passato ha reso il parco inutilizzabile per diversi mesi».

Senza contare poi quelle di livello superiore, come le rotatorie agli ingressi nord-est e sud-ovest della frazione, per aumentare la sicurezza nella viabilità. In tal senso va l’appello a sindaco e giunta per un incontro da organizzarsi a breve con i residenti per le future iniziative per migliorare la qualità della vita nelle zone interne di Senigallia.