Borgo Catena, il comitato chiede più sicurezza

SENIGALLIA – Sicurezza stradale, sicurezza nei parco giochi e nei campi sportivi. Sono i settori sui quali il comitato Borgo Catena è intervenuto appellandosi all’amministrazione comunale. In particolare si è trattato di sistemare un albero pericolante e di ricevere aggiornamenti circa le ipotesi di due rotatorie agli ingressi della frazione e sulla pista ciclabile che possa congiungere la frazione con il centro città.

Una prima richiesta riguardava una criticità sulle alberature attorno al campo da calcio: dall’amministrazione sono stati avviati interventi di potatura e abbattimento, a cui seguiranno altre operazioni simili, a febbraio 2024 e poi tra settembre/ottobre 2024 e febbraio 2025.

Sulle rotatorie da realizzare agli ingressi della frazione ancora nessuna novità. Mentre quella lato Senigallia, durante l’assemblea del Comitato Borgo Catena del 14 dicembre, è stata identificata all’unanimità come prioritaria, ci sono invece pareri discordanti sulla seconda rotatoria, lato Corinaldo, vicino alla Goldengas (Case Becci). Sono entrambe aree teatro di numerosi incidenti stradali, anche gravi. Per scongiurare però l’aumento di traffico nel borgo per il solo transito (motivo per cui venne realizzata la variante alla provinciale), viene proposta anche l’istituzione di un limite di velocità a 30 km/h.

Si allungano i tempi anche per vedere finalmente una pista ciclabile lungo strada Corinaldese, infrastruttura che permetterebbe di arrivare in città in poco tempo senza dover prendere l’auto. In attesa della sua realizzazione serve perlomeno l’aumento dell’illuminazione stradale.

Su queste richieste il comitato Borgo Catena chiede incontro, informazioni e rassicurazioni al Comune.