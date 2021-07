SENIGALLIA – Nuova seduta per il consiglio comunale che torna a riunirsi lunedì 19 luglio, alle ore 9,30 nell’aula consiliare “Giuseppe Orciari”. Tanti gli argomenti all’ordine del giorno, tra cui variazione di bilancio, il Summer Jamboree, Viva Servizi e la promozione turistica da trasferire all’unione dei comuni.

Dopo la prima ora, dedicata alle interrogazioni scritte a risposta orale e al question time, e alle comunicazioni del sindaco Massimo Olivetti e del presidente del consiglio Massimo Bello, l’aula affronterà provvedimenti importanti, già esaminati nelle competenti Commissioni permanenti.

Si comincerà con la discussione sulla proposta n. 2021/1350 recante “Variazione di bilancio di previsione finanziario armonizzato 2021/2023 ai sensi dell’art. 175, comma 3, del d.lgs. n. 267/2000” (relatrice: assessore al bilancio e finanze Ilaria Bizzarri) per poi procedere all’esame della proposta n. 2021/1269 recante “Conferimento all’unione dei comuni “Le terre della marca senone” del servizio di promozione turistica. Approvazione dello schema di convenzione” (relatore: sindaco Massimo Olivetti).

Si proseguirà con l’approfondimento della proposta n. 2021/1423 recante “Approvazione regolamento comunale per la disciplina e la gestione dei contratti di sponsorizzazione” (relatore: sindaco Massimo Olivetti) e infine con la proposta n. 2021/1404 recante “Operazione di scissione parziale di Viva Servizi Spa” (relatore: sindaco Massimo Olivetti).

I lavori del consiglio comunale si svolgeranno a porte chiuse ed in presenza, nel rispetto delle disposizioni vigenti anti covid. La seduta di lunedì 19 luglio sarà diffusa direttamente in streaming attraverso il sito internet senigallia.halleymedia.com e trasmessa in diretta anche su radio Duomo Senigallia (frequenza 95.2 MHz FM).