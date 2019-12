Bilancio e regolamenti nel consiglio comunale di fine anno a Ostra Vetere

OSTRA VETERE – Nonostante le festività natalizie e di capodanno, non si fermano i lavori consiliari e amministrativi nel borgo montenovese.



Proprio per oggi, lunedì 30 dicembre è stato convocato il consiglio comunale, con inizio alle ore 15 nella sala “On. Peverini”, con un ricco ordine del giorno che tratta prevalentemente questioni finanziarie e patrimoniali.



Al centro della discussione consiliare ci sono infatti la delibera di giunta comunale n.101/2019 per la variazione al bilancio di previsione 2019/2021, le revisioni delle partecipazioni comunali e l’approvazione del regolamento comunale per la gestione dell’autocompostaggio.



Nell’odg c’è anche la discussione sulla lottizzazione per nuovi insediamenti produttivi in via dei Pioppi proposta dalle ditte Mariotti costruzioni srl e Immobiliare primavera srl, in cui è ricompresa anche l’approvazione del verbale di collaudo delle opere di urbanizzazione primaria e l’acquisizione dell’area.



Dall’opposizione – in particolare a iniziativa del consigliere Massimo Bello – vengono le proposte sulla commissione per controllare l’aggiornamento dello statuto dell’ente e del regolamento del consiglio e dei vari organismi consiliari; quella sul regolamento comunale per l’uso delle sale e locali comunali e quella per l’aggiornamento, la modifica e l’integrazione del regolamento di contabilità armonizzata dell’ente.