Bilancio 2023, si parte con le sedute delle quattro commissioni. Il consiglio slitta al 1° febbraio

Approvato in conferenza dei capigruppo il calendario dei lavori - affidati al presidente della terza commissione Liverani - per esaminare la manovra finanziaria del Comune di Senigallia

SENIGALLIA – Aperta ufficialmente dal presidente del consiglio comunale Massimo Bello l’iter per l’esame, la discussione e l’approvazione della manovra finanziaria e di bilancio 2023 da parte delle Commissioni permanenti e del Consiglio. La seduta del consiglio è stata programmata per mercoledì 1° febbraio, con inizio dei lavori alle ore 15 nell’aula Giuseppe Orciari del palazzo comunale. La seduta si svolgerà in forma mista (simultaneamente in presenza e da remoto) e sarà trasmessa in diretta streaming sul sito istituzionale del Comunale, nonché in diretta Facebook e in diretta su Radio duomo Senigallia.

I documenti relativi alla manovra annuale 2023 e pluriennale 2023-2025 sono stati già trasmessi, ai consiglieri comunali lunedì 16 gennaio, mentre la conferenza dei capigruppo consiliari, a cui hanno partecipato anche i presidenti delle quattro commissioni permanenti, ha deciso la calendarizzazione delle sedute. Le commissioni permanenti si riuniranno martedì 24, mercoledì 25 e giovedì 26 gennaio, anche in sede congiunta, per l’esame generale della manovra e per l’esame delle parti di rispettiva competenza e dei singoli stati di previsione. In tutto cinque sedute: due sedute della 3^ Commissione (Bilancio, finanze, programmazione economica e patrimonio) e tre sedute congiunte della 3^ Commissione, rispettivamente con la 1^ Commissione (Affari generali e istituzionali, sviluppo economico, innovazione, politiche UE), con la 2^ Commissione (Ambiente, territorio e infrastrutture, lavori pubblici e urbanistica) e con la 4^ Commissione (Affari sociali, culturali e formativi, turistici, sportivi e diritti).

La direzione dei lavori delle quattro commissioni permanenti è stata affidata al presidente della 3^ Commissione permanente, Marcello Liverani. Le sedute si svolgeranno in videoconferenza su piattaforma Zoom e saranno trasmessi in diretta streaming, collegandosi al sito istituzionale del Comune www.comune.senigallia.an.it. Alle sedute delle Commissioni permanenti saranno presenti il Sindaco e gli Assessori, i Responsabili P.O. delle Aree Funzionali dell’Ente e, per quanto di competenza, il Dirigente dei Servizi Sociali e quello del SUAP dell’Unione dei Comuni, nonché il Collegio dei Revisori dei Conti.

L’elenco delle proposte di deliberazione, concernenti la manovra finanziaria e di bilancio, che le quattro Commissioni permanenti dovranno esaminare, saranno: la Proposta n. 2023/28 recante “Adozione programma triennale lavori pubblici 2023/2025 ed elenco annuale 2023” – Relatore: Assessore Nicola Regine; la Proposta n. 2023/36 recante “Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, contenente l’elenco dei beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all’esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione, ai sensi dell’art. 58 del D.L. 25/06/2008 n. 112, convertito in Legge 6 agosto 2008 n. 133 e ss.mm.ii. e dell’Allegato n. 4/1 al D. Lgs n. 118/2011. Anno 2023” – Relatore: Sindaco Massimo Olivetti; la Proposta n. 2023/42 recante “Approvazione modifiche al Regolamento per l’istituzione e l’applicazione dell’imposta di soggiorno” – Relatore Ilaria Bizzarri; la Proposta n. 2023/43 recante “Approvazione modifiche al Regolamento di disciplina dell’imposta municipale propria” – Relatore: Assessore Ilaria Bizzarri; la Proposta n. 2023/44 recante “Approvazione modifiche al Regolamento per l’istituzione e la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria” – Relatore: Assessore Ilaria Bizzarri; la Proposta n. 2023/45 recante “Aliquote dell’imposta municipale propria (IMU) per l’anno 2023” – Relatore: Assessore Ilaria Bizzarri; la Proposta n. 2023/52 recante “Approvazione della Nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione (DUP) 2023-2025” – Relatore: Sindaco Massimo Olivetti; la Proposta n. 2023/53 recante “Modifica al Regolamento per l’applicazione del canone di concessione per l’occupazione delle aree pubbliche destinate a mercati” – Relatore: Assessore Ilaria Bizzarri; la Proposta n. 2023/55 “Approvazione del Bilancio di previsione finanziario armonizzato 2023/2025 di cui all’Allegato 9 al D. Lgs n. 118/2011” – Relatore: Assessore Ilaria Bizzarri.