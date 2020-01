BELVEDERE OSTRENSE – Mettere il proprio tempo libero e le proprie competenze al servizio – gratuito – della città. Questo è il principio alla base del progetto “Volontariato civico” che ha avuto il via libera dal Comune di Belvedere Ostrense.

L’iniziativa è rivolta a tutti i cittadini maggiorenni, ma anche a gruppi e associazioni del territorio che vogliano in qualche modo contribuire a rendere migliore il proprio paese.

L’amministrazione comunale ha adottato un regolamento per il volontariato civico in modo tale da poterlo strutturare e organizzare al meglio: i volontari e chiunque abbia voglia e tempo di dedicarsi al proprio borgo saranno iscritti in un elenco ad hoc e inseriti all’interno dei vari progetti promossi dall’amministrazione comunale.

«Si tratta di una forma di collaborazione con cui l’amministrazione intende coinvolgere i cittadini nella gestione della res pubblica» spiega il sindaco avvocato Sara Ubertini parlando del volontariato civico. «Lo scopo è quello di riscoprire e valorizzare il senso civico e il forte spirito associativo che caratterizza la nostra collettività».

Per info: 0731/617003 – comune.belvedereostrense@regione.marche.it.