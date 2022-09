Belvedere Ostrense, la comunità ha salutato il parroco monsignor Giancarlo Cicetti

Trasferito in Cattedrale a Senigallia dopo cinque anni alla guida della Parrocchia di San Pietro Apostolo. La comunità si è ritrovata per un momento di saluto e per ringraziarlo per quanto fatto in questi anni

BELVEDERE OSTRENSE – A seguito delle nuove nomine per i servizi pastorali in diocesi formalizzate dal vescovo di Senigallia mons. Franco Manenti, la comunità di Belvedere Ostrense ha salutato il parroco mons. Giancarlo Cicetti, trasferitosi in Cattedrale a Senigallia dopo cinque anni alla guida della Parrocchia di San Pietro Apostolo. La comunità si è ritrovata per un momento di saluto e per ringraziare don Giancarlo Cicetti per quanto fatto in questi anni.

I fedeli, l’Amministrazione Comunale e le Confraternite hanno preso parte alla celebrazione eucaristica tenutasi nella Chiesa Parrocchiale e presieduta dallo stesso mons. Cicetti. Al termine della liturgia il sindaco avv. Sara Ubertini ha ringraziato, a nome di tutta la comunità, don Giancarlo donandogli un quadro raffigurante Belvedere Ostrense. «Non sono stati anni facili per il nostro parroco che si è dovuto confrontare con una pandemia e poi anche con alcuni problemi di salute che forse non gli hanno consentito di realizzare tutti i progetti che si era prefissato ma ancora di più per questo lo vogliamo ringraziare -ha sottolineato il sindaco- la presenza anche di tanti giovani alla celebrazione eucaristica dimostra come don Giancarlo sia entrato nel cuore di tutti noi. Per noi non è un addio ma solo un arrivederci perchè la nostra comunità sarà sempre pronta ad accoglierlo in qualunque momento. A don Giancarlo rivolgiamo i nostri più sentiti auguri di buona vita».

Anche le varie Confraternite hanno voluto ricordare l’operato di mons. Giancarlo. «Abbiamo tutti visto la sua sofferenza e fatica nel gestire le due realtà parrocchiali di Belvedere e Morro d’Alba in questa situazione, aggravata anche dai problemi di salute, e abbiamo ammirato la sua tenacia nel non volersi mai sottrarre di fronte agli impegni pastorali – hanno detto- E’ stato tenace nell’organizzare le attività del catechismo per i bambini e i ragazzi, nel valorizzare la vita delle Confraternite. E poi ha mostrato un affetto speciale per i nostri giovani e una attenzione particolare verso gli anziani e i nostri malati. Siamo certi che don Giancarlo ci accompagnerà sempre con la preghiera, così come noi non faremo mai mancare le nostre per lui».

