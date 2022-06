Belvedere Ostrense, la nuova cassa evoluta h24 della Bbc e si fa festa in piazza

In occasione dell'inaugurazione l'istituto ha organizzato, in sinergia con l'amministrazione comunale, un momento di festa aperto a tutti

BELVEDERE OSTRENSE – Un servizio che darà una risposta alle esigenze di tutti i correntisti di qualsiasi istituto bancario. È questa la finalità con cui da venerdì aprirà la nuova Cassa Evoluta, operativa H24 e per correntisti di qualsiasi banca, realizzata dalla BCC di Ostra e Morro d’Alba in collaborazione con il Comune di Belvedere Ostrense.

In occasione dell’inaugurazione la banca ha pensato di organizzare, in sinergia con l’amministrazione comunale, un momento di festa aperto a tutta la cittadinanza belvederese, anche per creare una occasione di convivialità e socialità dopo i mesi bui del Covid. L’appuntamento è per venerdì 24 giugno alle ore 20 in piazza Martiri Patrioti. Sarà offerto a tutti i partecipanti un apericena di benvenuto che vedrà anche la partecipazione del gruppo musicale “I lunatici band” e di Lucio Cammerucci.