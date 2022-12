Belvedere Ostrense, raffica di lavori pubblici

Grazie al Gal Colli Esini, al Pnrr e alla Regione Marche sarà possibile partire con riqualificazioni importanti. Avviate le asfaltature in via Crocifisso-Pozzolungo, via Fornaci e via Marchi

BELVEDERE OSTRENSE – Partiti i lavori di asfaltatura di via Crocifisso-Pozzolungo, via Fornaci e un tratto di via Anselmo Marchi. Si tratta un intervento particolarmente importante di sicurezza stradale, già annunciato tempo fa dall’amministrazione comunale che sta cercando con tenacia risorse extracomunali per poter riqualificare varie zone del paese.

Importante il costo di questi lavori, circa 100.000 euro, per un piccolo borgo dell’entroterra tra la Vallesina e la Valmisa. Di questo importo, metà è stato stanziato dalla Regione Marche che ha trasferito al Comune 50mila euro, mentre altrettanti sono arrivati da Viva Servizi per un intervento sui sottoservizi delle citate strade.

«I lavori proseguiranno ancora per qualche giorno» spiega l’assessore ai lavori pubblici di Belvedere Ostrense Luca Baldi. Nella stessa area è stata finanziata la realizzazione del percorso pedonale in via Crocifisso-Pozzolungo, che partendo dalla chiesa del Santissimo Crocifisso collegherà lo stadio comunale “M. Piccioni” e quindi il “giro dei pozzi”, ottenendo un anello di quasi 6 km a contatto con la natura. Lungo il percorso verranno riqualificate le due aree pic-nic esistenti e realizzata una terza area nella parte a valle. Il costo dell’intervento è di 185 mila euro, finanziato per il 70% con il contributo del GAL Colli Esini – San Vicino e per il restante 30% (60 mila euro) mediante mutuo contratto dal Comune.

Ma il Comune è alle prese con la copertura di altri importanti interventi che dovrebbero partire nel 2023. Tra questi la demolizione e ricostruzione dell’asilo nido in via Orti con 1,7 milioni di euro dal piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr); la riqualificazione dell’area pedonale di largo Tosi a ridosso delle mura castellane, comunemente chiamata dai belvederesi “Pineta” grazie a 139.734 euro provenienti dal Gal (Gruppo di azione locale) Colli Esini e, sempre dalla stessa realtà, altri sono in arrivo 157.221 euro per la riqualificazione del centro di aggregazione sociale in piazza San Pietro.