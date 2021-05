Belvedere Ostrense, ciclista trovato esanime sul ciglio della strada: stroncato da malore

BELVEDERE OSTRENSE- Tragedia lungo la strada provinciale Sp38 che collega Belvedere Ostrense a Montecarotto. Tra i saliscendi e i curvoni stretti che tagliano le campagne, un uomo di 67 anni ha trovato la morte.

L’uomo stava pedalando in sella alla sua bicicletta da corsa, un ciclista appassionato che in belle giornate come quella di oggi saliva in sella a macinare chilometri. Oggi è successo qualcosa. Un malore lo ha tradito e non ha fatto neanche in tempo a chiamare aiuto. Forse per il caldo, lo sforzo eccessivo delle salite e del tragitto già coperto da Chiaravalle (dove abitava con la moglie) a Belvedere Ostrense, fatto sta che improvvisamente in prossimità del chilometro 4 della contrada Fornaci, l’uomo ha iniziato a stare male. Si è reso conto che non ce la faceva, ha fatto appena in tempo a fermarsi a bordo strada e accostare la bicicletta, poi si è accasciato a terra.

Erano circa le 17,30. Così lo hanno rinvenuto poco dopo alcuni minuti degli automobilisti di passaggio che hanno lanciato l’allarme al 118. Sul posto sono intervenuti i sanitari dell’automedica del 118 di Falconara Marittima e l’ambulanza della Croce Gialla di Morro d’Alba. Hanno tentato un disperato massaggio cardiaco, senza riuscire purtroppo a rianimarlo. Per l’uomo non c’era più nulla da fare.

Sono anche intervenuti i Carabinieri della Stazione di Belvedere Ostrense ad accertare la dinamica della tragedia. Sul corpo non c’erano segni di violenza né di urti e la bici era intatta. Esclusa pertanto ogni altra ipotesi diversa dal malore. Il magistrato di turno ha autorizzato la restituzione della salma alla famiglia, concedendo il nullaosta per la sepoltura. Nei prossimi giorni saranno celebrati i funerali.