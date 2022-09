Belvedere Ostrense, il benvenuto al nuovo parroco

BELVEDERE OSTRENSE – A pochi giorni di distanza dai saluti a mons. Giancarlo Cicetti, che ha lasciato la parrocchia, la comunità di Belvedere Ostrense ha dato il benvenuto a don Francesco Berluti, ufficialmente alla guida della Parrocchia di San Pietro Apostolo. Ordinato sacerdote nel 2009 e precedentemente vicario della parrocchia di Chiaravalle, don Francesco è stato accolto calorosamente da tutta la comunità che ha partecipato, insieme alle Confraternite, alla prima messa celebrata dal nuovo parroco con la presenza anche del vescovo mons. Franco Manenti. Presenti anche il sindaco avv. Sara Ubertini e l’Amministrazione Comunale.

«Pochi giorni fa abbiamo salutato con emozione ed un po’ di commozione Don Giancarlo, ora accogliamo con entusiasmo Don Francesco, il nostro nuovo parroco – ha detto il sindaco Ubertini– Lo incontriamo per la prima volta e gli diamo il benvenuto a Belvedere. Nei prossimi giorni avremo modo di conoscerlo meglio e di costruire con lui nuovi progetti per la nostra Comunità. Un in bocca al lupo ed i nostri migliori auguri di buon lavoro».