Belvedere Ostrense, pronto a ripartire l’asilo nido “La Tana del Canguro”

L’asilo nido di Belvedere Ostrense è pronto a ripartire per una nuova stagione insieme ai piccoli che frequenteranno “La Tana del Canguro”. Dal 1° settembre infatti prenderanno il via le attività dell’asilo nido situato in Piazzale Risorgimento con un servizio che vuole garantire ai piccoli opportunità educative, di sviluppo cognitivo, affettivo e relazionale con un coinvolgimento anche delle famiglie cui vengono proposti percorsi ed incontri di supporto ai loro compiti di cura ed educazione.



Nel dettaglio, l’asilo nido “La Tana del Canguro” propone tre diverse fasce di frequenza mensile o tessere ad ingressi per la massima flessibilità e per andare incontro alle esigenze delle varie famiglie e come sempre garantisce il giusto rapporto educatore/bambino in una struttura rinnovata secondo le recenti normative con personale qualificato, una mensa interna e la fornitura di pannolini inclusa nella retta.



Per visitare la struttura e conoscere nel dettaglio l’offerta formativa, è previsto un Open Day il 30 agosto alle ore 17. Per info, contattare “Assistenza 2000” al n. 0736-344135 o all’indirizzo mail info@assistenza2000.it