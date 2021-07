SENIGALLIA – Nuova edizione per BeatleSenigallia, la manifestazione a carattere musicale e culturale che coniuga la musica dei baronetti di Liverpool con la vocazione turistica della città e con la solidarietà. Per questo 2021 l’evento si divide in due date, l’11 e il 22 luglio, e sarà accostato a due momenti che riporteranno letteralmente gli spettatori indietro nel tempo.

L’11 luglio, alle ore 11:30 si terrà al parco della Pace un happening “ricordando John” con musiche del maestro Andrea Celidoni e letture di Mauro Pierfederici a fianco al monumento dedicato a John Lennon; alle ore 21:30 al teatro La Fenice ci sarà il concerto “Lennon-McCartney unplugged” con i musicisti Simone Borghi, Cristiano Orlandi, Tony Sovente Spissu e Ricky Camponi, preceduto alle ore 21 dalle danze ottocentesche della compagnia di danza storica “Marche 800” in costumi d’epoca.

Per il 22 luglio è previsto un altro appuntamento che si svolgerà interamente nei giardini della scuola primaria Pascoli di Senigallia, dove sarà in corso il terzo festival epicureo: alle ore 18 ci sarà l’incontro tra Sandro Borzoni e Paolo Molinelli di BeatleSenigallia dal titolo “Dal giardino di Atene ad Abbey Road”; alle ore 19 si terrà il concerto “Beatles & De Andrè” con i musicisti Andrea Celidoni, Giacomo Campanile e Lucio Chieruzzi.

Tanta la soddisfazione del presidente di BeatleSenigallia Paolo Molinelli per essere riuscito a organizzare la manifestazione che l’anno scorso era saltata per via della pandemia da covid. Soddisfazione anche dal Comune di Senigallia, partner dell’evento co-organizzato con il Beatles Club di Brescia “Beatlesiani d’Italia Associati”. A tal proposito, il sindaco Massimo Olivetti ha dichiarato che «l’evento è molto importante per il nostro programma estivo e turistico, ed è nato grazie alla perseveranza di Paolo Molinelli. Dal canto nostro noi speriamo di divenire un partner sempre più importante e di allargare la manifestazione già dalla prossima edizione».

Confermata la partnership etica con la onlus Andos (associazione nazionale donne operate al seno). La presidente del comitato di Senigallia, Maria Rita D’Angelantonio, ha detto che «per noi sono molto importanti i contributi che possono arrivare da eventi come questo perché ci permettono di acquistare prodotti e macchinari o elaborare progetti a favore delle donne con il cancro al seno».