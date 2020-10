Il bazar della droga in casa, un arresto a Senigallia

SENIGALLIA – Da tempo i poliziotti del Commissariato senigalliese erano sulle sue tracce per colpa di quel via vai di noti consumatori che l’avevano scelto ormai come un punto di riferimento per lo spaccio. Finalmente gli agenti hanno messo le manette ai polsi di un 60enne di Senigallia che aveva fatto della sua abitazione nella parte nord della città un po’ il bazar della droga.

A lui infatti i consumatori locali si rifornivano per ottenere dosi di vari tipi di droga. Dopo gli accertamenti svolti, è scattato il blitz: l’uomo è stato rintracciato nella sua auto e subito è stata effettuata la perquisizione personale e domiciliare.

All’interno dell’appartamento è emerso un importante quantitativo di droga ma anche tutta la strumentazione per il confezionamento e alcune dosi già pronte per la vendita. In particolare sono saltati fuori circa 20 grammi di cocaina, in parte già in dosi, e ben 300 grammi di hashish.

La vendita della droga avrebbe fruttato circa 10mila euro allo spacciatore che aveva anche un migliaio di euro in contanti. Di qui l’arresto. All’udienza di convalida, il giudice ha disposto gli arresti domiciliari per il 60enne senigalliese.