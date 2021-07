Sonia Fileri nuova Presidente della Goldengas Senigallia

SENIGALLIA – Cambio al vertice societario della Goldengas Pallacanestro Senigallia: dopo 23 anni di presidenza nel segno di Claudio Moroni, Sonia Fileri è la nuova presidente della società biancorossa, attesa dal ventesimo torneo di serie B.

Moroni, che dal 1998 ha traghettato la società dai campionati regionali all’attuale terza serie nazionale, rimane nella compagine societaria, ma lascia la presidenza a una dirigente appassionata, già componente del Consiglio Direttivo dal 2015.

Nuova anche la vice-residenza: a ricoprire la carica sarà il giovane Luigi Giacomelli, entrato lo scorso anno nel club come referente per il settore giovanile.

«Iniziamo un nuovo corso con grande entusiasmo – racconta Sonia Fileri -. Per me è un orgoglio aver ricevuto la fiducia dei soci, che ringrazio, e allo stesso tempo un onore ricoprire questa carica in una società importante per Senigallia e per la pallacanestro, con una squadra da vent’anni in serie B e un florido settore giovanile. Da parte mia c’è tutta la voglia di proseguire un percorso che da tempo vede la Pallacanestro Senigallia riconosciuta come una realtà seria e appassionata».