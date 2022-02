Basket, serie B: coach Gabrielli carica la sua Senigallia. Ancona di scena a Cesena

Entusiasmo in casa Goldengas per la vittoria del derby a Jesi, le parole del coach e di Gnecchi. Le sfide in programma delle marchigiane e la classifica

SENIGALLIA – Continua il momento magico della Goldengas Senigallia, saldamente in zona playoff del campionato di serie B, girone C, e vittoriosa nel derby di Jesi. Si gode i suoi ragazzi coach Andrea Gabrielli. «Al PalaTriccoli – le parole dell’allenatore – è stata una gara dai due volti. Nel primo tempo potevamo avere un vantaggio maggiore, poi il nostro attacco si è inceppato, siamo stati meno fluidi e l’Aurora si è rifatta sotto. Per fortuna, siamo riusciti a limitare i loro esterni e la squadra ha avuto una grande reazione nel momento di difficoltà, migliorando le percentuali e restando concentrata in difesa. Così siamo riusciti a spuntarla. Relativamente al prossimo turno contro Giulianova in Abruzzo, sarà una partita molto difficile. Affronteremo una squadra in salute che cerca la vittoria da molto tempo, con un lungo in meno e due esterni in più. Proveremo a confermare questo buon momento di forma».

«Abbiamo disputato una partita di carattere, a conferma ulteriore della nostra compattezza di gruppo. Non so quante squadre sotto di sette punti, a tre minuti dalla fine, avrebbero avuto la forza di riportarsi avanti – commenta Francesco Gnecchi, uno dei migliori del derby di Jesi -. Personalmente, ci tenevo a far bene ed essendo fabrianese sentivo particolarmente questo derby. È stata una vittoria importante per la classifica. Riprendiamo ad allenarci forte e fra qualche giorno inizieremo a pensare a Giulianova».

Per quanto riguarda le altre marchigiane, la Luciana Mosconi, a pari punti della Goldengas, andrà a Cesena, mentre la General Contractor Jesi sarà attesa dall’Andrea Costa Imola, match che servirà anche per rinsaldare l’ormai decennale gemellaggio fra le due tifoserie. Nei bassifondi della classifica, la Sutor Montegranaro sfiderà in casa la Luiss Roma, mentre Civitanova viaggerà in direzione di Rimini.

CLASSIFICA: 32 Liofilchem Roseto, 28 Kienergia Rieti, 26 RivieraBanca Rimini, 22 Luciana Mosconi Ancona, Goldengas Senigallia, Andrea Costa Imola, Real Sebastiani Rieti, Sinermatic Ozzano, 16 Rennova Teramo, Tigers Cesena, 13 General Contractor Jesi, 12 Raggisolaris Faenza, Luiss Roma, 6 Giulianova, 4 Virtus Civitanova, Sutor Montegranaro.

PROSSIMO TURNO (19° giornata, 13/02/2022): Andrea Costa Imola-General Contractor Jesi, Real Sebastiani Rieti-Sinermatic Ozzano, Tigers Cesena-Luciana Mosconi Ancona, Giulia Giulianova-Goldengas Senigallia, RivieraBanca Rimini-Virtus Civitanova, Rennova Teramo-Kienergia Rieti, Raggisolaris Faenza-Liofilchem Roseto, Sutor Montegranaro-Luiss Roma.