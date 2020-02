SENIGALLIA – Contro la Sutor Montegranaro, la Goldengas Senigallia è riuscita ad ottenere una vittoria rigenerante, dopo una striscia nerissima di sole sconfitte. La squadra di coach Stefano Foglietti, militante nel campionato di serie B di basket, oltre ai punti ha ritrovato tanto morale per combattere in questo momento fondamentale della stagione.

Parola al capitano Mirco Pierantoni, come al solito trascinatore dei suoi, che indica alla squadra le ricette per rialzarsi definitivamente: «Finalmente un successo – ammette –. Ci serviva tantissimo per scrollarci di dosso un po’ di paura. Ma è tutto vano se non troviamo continuità di risultati».

Ora l’ostacolo Chieti, che arriverà al PalaPanzini domenica 9 febbraio alle 18. «Siamo tornati in palestra carichi, consapevoli di dover affrontare uno squadrone. Ma lo faremo con la serenità che ci contraddistingue ed entreremo sul parquet per vincere. Abbiamo lavorato forte questa settimana, tranquilli e positivi per fare il massimo».