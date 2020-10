Anche la Goldengas Senigallia al palo: rinviato il match di Montegranaro

La Goldengas Senigallia

SENIGALLIA – Niente da fare anche per la Goldengas Senigallia. Non si giocherà infatti il match in programma oggi pomeriggio alle ore 18 a Montegranaro, valido per la Supercoppa di Serie B.

Nel dettaglio, recita il comunicato diffuso dal club: “La società Goldengas Pallacanestro Senigallia comunica che, in accordo con Lnp e Sutor Montegranaro, ha deciso di rinviare a sabato 31 ottobre (sempre alle ore 18), il match previsto alla ‘Bombonera’ per sabato 24 ottobre e valido per la 3^ giornata di Supercoppa del Centenario di Serie B”.

La motivazione è strettamente precauzionale: un giocatore del team biancorosso, che sta bene e non ha sintomi, da qualche giorno non si sta allenando perché in attesa di fare il tampone a seguito di un contatto diretto sospetto.

Gara dunque che slitta di una settimana, sperando che il coronavirus non ci rimetta lo zampino anche nei prossimi giorni.