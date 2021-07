La Goldengas ha scelto il coach: ecco Andrea Gabrielli

Nato a Pesaro e ricco di esperienza, sbarca a Senigallia per guidare la prima squadra e contribuire attivamente allo sviluppo del vivaio

SENIGALLIA – Andrea Gabrielli è il nuovo allenatore della Goldengas Pallacanestro. Ad annunciarlo è la società di Senigallia, che dopo i saluti con Gabriele Ruini, era rimasta con la panchina vuota. In attesa appunto del nuovo allenatore.

Eccolo qua. Coach Gabrielli è pesarese e torna nelle Marche dopo diversi anni trascorsi ad allenare altre formazioni italiane. Agli esordi, è stato responsabile di diverse squadre dell’allora Scavolini Pesaro, togliendosi parecchie soddisfazioni come i titoli di campione d’Italia con l’annata 1988 e vice campione d’Italia con i nati nel 1989. Seguiranno tante esperienze, alternando ruoli nelle categorie seniores a quelle di importanti settori giovanili.

Ora la chiamata della Goldengas Senigallia, con un duplice obiettivo: guidare la prima squadra nel campionato di Serie B e collaborare attivamente nel settore giovanile biancorosso. «Ci tengo a ringraziare la società che ha pensato a me per questo incarico – afferma Andrea Gabrielli -. Quando Federico Ligi mi ha chiamato, ho accettato con entusiasmo e abbiamo condiviso idee comuni fin dall’inizio. Non amo fare proclami, ma quello che posso promettere è un impegno costante nel lavoro e un senso di appartenenza alla società nel tentativo di migliorarci insieme».

Il neo presidente della Goldengas, Sonia Fileri, lo accoglie così: «Sono felice di dare il benvenuto a coach Gabrielli, il suo profilo di conoscitore della serie B unito alla sua grande conoscenza di realtà dove il settore giovanile è curato in ogni aspetto per la crescita del vivaio, lo rendono la persona giusta alle nostre esigenze».