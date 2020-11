Basket, cade la Goldengas nel test match contro Rimini

Il quintetto di coach Riccardo Paolini a una settimana dall'esordio in campionato sfrutta l'occasione per rientrare in clima partite che contano

SANTARCANGELO DI ROMAGNA – La Goldengas Senigallia esce sconfitta 79-54 nel test match svoltosi quest’oggi contro la Rinascita Basket Rimini.

Al PalaSGR di Santarcangelo di Romagna, il quintetto di coach Riccardo Paolini sfrutta comunque l’occasione per rientrare in clima partite che contano in vista dell’esordio in campionato fissato per il prossimo weekend.

Oggi di fronte c’era una squadra forte che l’anno scorso – prima dell’interruzione – navigava nelle zone di vertice di Serie B. La Goldengas non ha comunque sfigurato, anzi.

Partono forte i padroni di casa. I senigalliesi invece ci mettono un po’ ad ingranare e il primo tempo si chiude 43-26 per i locali. Nella seconda metà di partita, si segue più o meno lo stesso copione che conseguirà al risultato finale di 79-54 per Rimini.