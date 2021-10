Senigallia, barista assolta: «Non ha servito alcolici a un uomo già ubriaco»

SENIGALLIA – Assolta la barista che nel 2017 si vide danneggiare il locale da un cliente ubriaco, che poi ferì quattro persone e se la prese persino con le forze dell’ordine intervenute. L’accusa che l’aveva fatta finire nel banco degli imputati era di aver servito alcolici a un giovane già in evidente stato di ubriachezza ma ieri, 4 ottobre, è arrivata l’assoluzione.

Tutto iniziò nel dicembre 2017 quando al circolo Arci di Borgo Molino, quartiere di Senigallia nei pressi dell’autostrada, entrò il ragazzo, classe ‘87, assieme ad alcuni amici e alla fidanzata. Dopo aver acquistato da bere, nel gruppo si alzarono le voci e poi le mani. Il protagonista della vicenda prima litigò con la fidanzata, arrivando persino a picchiarla, poi danneggiò il locale e ferì alcuni avventori che cercarono di calmarlo; infine, una volta in strada, investì con l’auto un’altra persona.

Una serata di caos, ubriachezza e violenza che terminò grazie all’intervento dei carabinieri, con il fermo del giovane senigalliese, già noto alle forze dell’ordine per altri episodi di violenza. Mentre i feriti finirono all’ospedale per le cure, la donna che all’epoca gestiva il bar del circolo venne accusata di aver somministrato bevande alcoliche ad una persona già in stato di manifesta ubriachezza.

Da qui il processo penale che si è risolto con l’assoluzione della donna. Il giudice di pace di Senigallia ha infatti accolto la tesi difensiva dei legali della donna, avv. Corrado Canafoglia e avv. Elisa Pellegrini: l’imputata ha sempre sostenuto che ad acquistare gli alcolici fossero stati gli amici del ragazzo, mentre quest’ultimo non sarebbe stato ubriaco al momento dell’arrivo al circolo di Borgo Molino. Il ragazzo che causò tutto finì poi nei guai per danneggiamento e lesioni personali.