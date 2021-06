Al via a Barbara la stagione teatrale estiva 2021

BARBARA – Un calendario ricco di appuntamenti dopo quasi un anno di chiusura totale nel mondo dello spettacolo. Così il Comune di Barbara prova a dare nuova luce, nuovi scenari ma con lo stesso fascino e in piena sicurezza alla stagione teatrale estiva 2021. Lo fa con una serie di spettacoli che partiranno proprio questa sera, martedì 8 giugno, alle ore 21 con lo spettacolo “L’ultimo Giorno del Circo” in via delle Mura, sotto le torri comunali del borgo antico di Barbara.

Per la direzione artistica di Luca Guerini, la stagione teatrale estiva 2021 di Barbara vedrà susseguirsi poi gli attori della compagnia teatrale degli Skenexodia in vari spettacoli: martedì 22 giugno si esibiranno con il classico “Ivan IL’IC”; venerdì 9 luglio sarà in scena una commedia, “la Seconda First-Lady”; martedì 20 luglio “Le Notti Bianche”. Due gli appuntamenti anche ad agosto: domenica 8 seguirà lo spettacolo onirico “Luna in Acquario”, mentre la chiusura della rassegna sarà mercoledì 25 agosto con lo spettacolo “Play”.

Gli appuntamenti sono previsti sempre alle ore 21 e il costo del biglietto è di 10 euro. In caso di maltempo gli spettacoli verranno svolti presso il cinema-teatro Odeon. Informazioni sul sito istituzionale del Comune di Barbara.