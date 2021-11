Barbara, sindaco contro no vax: «Geni che ci salveranno perché è scritto su Facebook»

Dopo gli ultimi report sulle vaccinazioni in provincia di Ancona, Riccardo Pasqualini tuona: «Evidentemente quel 20% di non vaccinati ha nostalgia dei vari lockdown»

BARBARA – Neanche gli ultimi episodi di contagi avvenuti nei comuni limitrofi, con tanto di decessi come nella vicina Serra de’ Conti, sono riusciti a convincere gli irriducibili, coloro cioè che sono intenzionati a non vaccinarsi. E sui social arriva lo sfogo del sindaco Riccardo Pasqualini che invita caldamente tutti a fare la terza dose.

Dal report sui vaccinati nella provincia di Ancona, il primo cittadino di Barbara, alta valle del Misa, ha avuto la conferma che il paese è uno dei 13 su 50 con una percentuale totale inferiore all’80%. «Evidentemente non siamo riusciti a far passare un messaggio forte, una informazione corretta e completa – afferma Pasqualini; neanche con gli ultimi accadimenti dei paesi limitrofi si è riusciti a scalfire le certezze granitiche di chi considera il vaccino il “male”, tant’è che dall’ultimo report pubblicato praticamente non risulta nessun nuovo vaccinato. Ormai è un dialogo tra chi ormai da tempo non si ascolta più l’un l’altro».

Poi punta il dito senza nascondersi: quel quasi 80% di popolazione che si è vaccinata saprà chi «dover ringraziare, nel caso in cui la nostra Regione, a breve, rischi di passare in zona “Gialla” se non addirittura “Arancione”, con la conseguenza probabile, tra le tante, di dover annullare tutte le attività del nostro paese programmate per il prossimo dicembre». Il riferimento è agli eventi che da sempre scandiscono il calendario cittadino e che il covid ha già fermato: la festa del paese, la fiera, il presepe vivente. Un’eventualità che Pasqualini non vorrebbe capitasse anche quest’anno.

«Evidentemente il 20% dei Non Vaccinati ha nostalgia dei vari lockdown… Ma come ci viene detto, l’80% rappresenta le “Pecore destinate al macello” e il 20% sono i “geni” che si salveranno e ci salveranno dalla fine del mondo, perché c’è scritto e l’hanno letto e condiviso su Facebook , il nuovo vangelo!».

Dallo sfogo all’appello. Citando il presidente della Repubblica Mattarella, Pasqualini ripete che il nemico non è il vaccino ma il covid-19. «Come sindaco sono anche il responsabile della salute dei miei compaesani e per questo vi invito caldamente a fare la terza dose e chi la può già fare, la faccia il prima possibile. Ho richiesto la possibilità di aver nuovamente il Camper Vaccinale in paese e comunque si può andare anche al centro Vaccinale di Senigallia anche senza prenotazione».