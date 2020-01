BARBARA – Lutto nel paese per la scomparsa di Mariannina Bugiolacchio Puerini, ex dipendente comunale. In tanti hanno voluto partecipare all’ultimo saluto alla 74enne deceduta a seguito di una grave e lunga malattia con cui combatteva da tempo.

Aveva lavorato in municipio per 40 anni divenendo un punto di riferimento per molti cittadini che si recavano all’ufficio anagrafico, elettorale e sociale del Comune. Era stata apprezzata molto per il suo impegno e per le sue doti.

Dall’amministrazione comunale Mariannina Bugiolacchio Puerini è stata ricordata per l’impegno alla vita della comunità, così come lo era stata nella diocesi di Senigallia, con aveva collaborato ne La Voce Misena.