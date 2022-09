Barbara, lutto cittadino per l’ultimo saluto al piccolo Mattia. Fissati i funerali per Noemi Bartolucci

BARBARA – Il paese si appresta a dare l’ultimo saluto a Mattia Luconi e Noemi Bartolucci. Sono stati fissati, infatti, i funerali per le vittime più giovani della gravissima alluvione che ha colpito tutta l’area del Misa e del Nevola. Nel pomeriggio di oggi, martedì 27 settembre, si celebrerà la messa per il piccolo di appena 8 anni, strappato dalle braccia della madre, mentre l’ultimo saluto alla 17enne si terrà il 2 ottobre. Entrambi i riti saranno celebrati alla nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta, a Barbara.

Qui infatti vive il papà Tiziano Luconi e la famiglia ha scelto di celebrare nel paese dove giravano in scooter, dove il bambino era conosciuto per la sua gioia, il suo carattere, persino dal parroco a cui, come per un gioco, sistemava le candele in chiesa. La messa per Mattia si terrà oggi alle ore 15. Le comunità di San Lorenzo in Campo, dove il piccolo viveva con la madre Silvia, e quelle di Barbara e Castelleone di Suasa, dove la donna lavora come farmacista, hanno proclamato il lutto cittadino. Al rito parteciperanno anche le amministrazioni comunali di Trecastelli, dove il corpicino martoriato è stato rinvenuto, e di Arcevia, dove la salma verrà tumulata.

Nella stessa chiesa, ma alle ore 15:30 di domenica 2 ottobre, ci sarà anche il funerale di Noemi Bartolucci. Il fratello Simone e i parenti hanno deciso di non attendere oltre per dare l’ultimo saluto alla 17enne deceduta lo scorso 15 settembre: la ragazza si trovava in auto con la madre, la 56enne Brunella Chiù, ultima persona a risultare tuttora dispersa a ben due settimane dalla tragedia. Invano i familiari hanno atteso il ritrovamento della donna per celebrare un funerale congiunto ma finora le ricerche non hanno dato esito positivo. La camera ardente per Noemi sarà allestita sabato 1° ottobre, dalle ore 14 presso la casa funeraria Giorgi in via O.Merli, a Serra de’ Conti.

Intanto sono stati celebrati tutti i funerali delle altre dieci vittime: Gino Petrolati, 89enne a Bettolelle di Senigallia; Augusto montesi, 82 anni, a Serra San Quirico; a Trecastelli la comunità ha salutato Maria Luisa Sereni, 80 anni, travolta nella sua abitazione a Passo Ripe. Montecarotto ha salutato Erina Febi, 77enne. A Castelleone di Suasa ha perso la vita Mohamed Enaji, cittadino 42enne di origini marocchine, la cui salma è stata rimpatriata; si sono svolti ieri, in forma privata, ad Arcevia i funerali per il 47enne Michele Bomprezzi, fratello dell’ex sindaco del paese. Molto partecipata la funzione pubblica a Pianello di Ostra, il centro più colpito dall’esondazione del fiume Misa: al campo sportivo si sono radunati in migliaia per stringersi attorno alle famiglie delle quattro vittime Giuseppe e Andrea Tisba, padre e figlio di 65 e 25 anni, Diego Chiappetti, 51 anni, e Fernando Olivi, 84 anni. A celebrare la messa il vescovo Franco Manenti che ha usato parole di speranza e consolazione per tutte le famiglie colpite dal lutto, così come per tutti coloro che si sono visti spazzare via le proprie case dalla furia dell’acqua, trascinando con sé beni e ricordi.