Barbara, in aumento i contagi da covid: ulteriori restrizioni in fase di valutazione

BARBARA – Dati ancora in aumento, seppur lieve, per quanto riguarda i contagi da covid nel piccolo comune dell’alta valmisa. L’ultimo aggiornamento diffuso dal sindaco Riccardo Pasqualini parla di 31 positivi.

I dati si riferiscono alla situazione aggiornata alle ore 20 di sabato 9 gennaio: oltre ai 31 cittadini (+5 rispetto all’ultima rilevazione) che attualmente hanno “subito” i contagi da covid, ci sono anche 16 persone in quarantena fiduciaria o preventiva, questo numero è in leggero calo (-2).

«I numeri si commentano da soli e purtroppo, probabilmente, non abbiamo ancora raggiunto il picco – commenta il sindaco Riccardo Pasqualini. Da domani (oggi, Ndr) siamo in zona “gialla”, ma i dati del nostro paese non ci permettono di comportarci “liberamente” come invece è previsto. Stiamo valutando, se sia il caso di prendere dei provvedimenti più restrittivi».

Da qui il nuovo appello del primo cittadino: «Indipendentemente da ciò, vi esorto, vi prego di fare la massima attenzione e di uscire solo se estremamente necessario (lavoro, salute, o altre motivazioni improrogabili). Rinnovo l’invito e la disponibilità a chiamare in Comune per eventuali ritiri di “spesa” e/o di “medicinali”. Riguardo l’ufficio postale andateci solo se è assolutamente indispensabile. L’unica cosa, se vogliamo dire, positiva, è che al momento non mi risultano situazioni di salute molto problematiche e gravi tra i positivi rilevati. Si confida sul senso civico, il rispetto per se stessi, per i propri cari, per il prossimo».