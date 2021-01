Barbara, in aumento le persone positive al Covid: Pasqualini si appella ai cittadini

BARBARA – Crescono in paese sia le persone positive al covid, sia le persone in quarantena. Di quasi un terzo. E il sindaco di Barbara Riccardo Pasqualini ipotizza che possano essere messe in campo ulteriori misure restrittive per contrastare il diffondersi dei contagi. L’aggiornamento è di ieri sera, domenica 3 gennaio: sono 17 le persone positive al covid (+5) e 14 quelle in quarantena fiduciaria o preventiva (+4).

A pubblicarlo sul canale social dell’ente è lo stesso primo cittadino che commenta così: «Penso che i numeri parlino da soli: se si continuerà a crescere con questa progressione numerica forse toccherà pensare ad una qualche ulteriore misura…».

«Pensavamo di vivere in un’isola felice (non contaminata) invece la realtà purtroppo non è questa – sconfortato continua Riccardo Pasqualini -. Non diamo per scontati comportamenti “superficiali” senza prestare la massima attenzione, anche, purtroppo, tra parenti con cui non c’è la frequenza giornaliera. Pensiamo ai nostri genitori più anziani, pensiamo alle situazioni più “fragili” di salute: meglio una visita in meno, che un ammalato in più».

Pasqualini poi ripete nuovamente l’appello per far sì che le persone positive al covid non aumentino ancora: «Rispettiamo rigorosamente le norme basilari; aiutiamoci con i nostri comportamenti, per rispetto proprio e degli altri: perché innescare un focolaio più ampio è un attimo… Quindi per non piangere dopo, con serenità e attenzione pensiamoci prima. Infine ricordo che i comportamenti non nelle regole sono sanzionabili e per le mancanze più gravi c’è anche il penale. Cerchiamo – conclude il sindaco di Barbara Riccardo Pasqualini – di superare insieme questo difficile momento che fino ad oggi non avevamo mai vissuto».