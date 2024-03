Barbara, ancora furti in appartamento

Due case svaligiate nel fine settimana a Barbara, paese dell'alta valle del Misa: i carabinieri hanno effettuato sopralluoghi ma per il momento non c'è traccia dei ladri spioni

BARBARA – Brutta sorpresa per Barbara, dove si sono verificati altri due furti in abitazione nell’ultimo fine settimana. Un doppio episodio che ha coinvolto due famiglie imparentate, entrambe fuori per qualche ora. I ladri hanno potuto così avere campo libero.

Si tratta di ladri spioni, non professionisti del settore ma sicuramente abili nel tenere d’occhio le vittime. Ormai ne sono sicuri in vallata dove episodi del genere non mancano. E’ successo recentemente ad Arcevia, è successo a Senigallia, segno che i malviventi non disdegnano né la montagna né la costa, pur di arraffare soldi e gioielli.

Gli episodi di Barbara sono avvenuti in via Kennedy, una zona non isolata, anzi, decisamente trafficata del paese dell’alta valle del Misa. Le due famiglie hanno allertato i carabinieri dopo aver scoperto l’intrusione nei due appartamenti: non è stata ancora fatta una stima precisa del bottino trafugato, né è stato segnalato alcun movimento sospetto.

Proprio questo fatto è particolare: per il momento non è stato possibile ricevere alcuna informazione dai residenti della zona, nessuno sembra aver visto nulla i potenziali ladri nemmeno quando sono venuti in “visita” di perlustrazione nei giorni precedenti. Eppure tutti si conoscono e le persone non del posto di solito vengono in qualche modo notate. Stavolta non è accaduto e il raid è servito.