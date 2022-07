Bandiere arancioni, ancora una conferma per Corinaldo e Ostra

VALLI MISA e NEVOLA – L’ennesima conferma della qualità turistica e ambientale dei comuni della vallata arriva dal Touring Club Italiano che ha ideato il marchio delle bandiere arancioni. E per questo territorio significa doppio vessillo di cui si possono fregiare ancora una volta Corinaldo e Ostra. La cerimonia, ormai una tradizione, di consegna della bandiera arancione del Tci si è svolta domenica 24 luglio 2022 a Ripatransone.

Per le Marche si tratta di un altro importante riconoscimento turistico dato che ben 24 comuni sotto i 15.000 abitanti nell’intero territorio comunale (e con meno di 2.000 nel borgo) fanno parte della rete delle bandiere arancioni. E’ la terza regione italiana dopo Piemonte e Toscana che ne contano ben 40 ciascuna. Il vessillo sventola dal 1998 quando è iniziata la selezione e certificazione dei piccoli borghi eccellenti dell’entroterra.

Quello del Touring club italiano è un programma che punta a promuovere uno sviluppo turistico sostenibile, dove la tutela del territorio e del patrimonio è connessa all’autenticità dell’esperienza di viaggio. La Bandiera arancione, marchio di qualità turistico-ambientale, è stata infatti pensata dal punto di vista del viaggiatore e della sua esperienza di visita: viene assegnata alle località che non solo godono di un patrimonio storico, culturale e ambientale di pregio, ma sanno offrire al turista un’accoglienza di qualità. Tra i fattori analizzati dal comitato del Tci ci sono: accoglienza, ricettività e servizi complementari, fattori di attrazione turistica, sostenibilità ambientale, struttura e qualità della località.

Caratteristiche godute in pieno da Corinaldo e Ostra: di entrambe viene apprezzata la bellezza dei centri storici di stampo medievale di cui ancora oggi esistono vari torrioni e porzioni di cinta muraria. A questa bellezza architettonica, si aggiunge ovviamente il tipico paesaggio marchigiano, con le sue dolci colline coltivate che forniscono prodotti riconosciuti in tutta Italia e non solo; così come i servizi per i turisti, dalle semplici informazioni agli eventi fino a una rete di strutture ricettive che permettono di godere delle bellezze dei due borghi.