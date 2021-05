Bandiera Blu, Senigallia candidata al 25esimo riconoscimento per la spiaggia

La Fee (Foundation for Environmental Education) premierà il lido "di velluto" con il vessillo simbolo della qualità delle acque e dei servizi legati alla balneazione. La città punta anche alla doppia bandiera per l'approdo turistico al porto Della Rovere

SENIGALLIA – La spiaggia di velluto potrà fregiarsi della bandiera blu anche per l’estate 2021. Ormai è quasi certo dato che anche all’amministrazione comunale senigalliese è arrivato l’invito a partecipare alla conferenza di presentazione dei lidi e porti italiani che potranno vedere sventolare il vessillo turistico. Per Senigallia si tratta della 25esima volta ad essere stata indicata come una delle migliori spiagge d’Italia.

La bandiera blu – simbolo ormai delle località contraddistinte da turismo di qualità – è un riconoscimento internazionale, istituito nel 1987 anno europeo dell’ambiente: viene assegnato ogni anno in 73 paesi, inizialmente solo europei, più recentemente anche extra-europei dalla FEE (Foundation for Environmental Education). Premiate sono le aree balneari che si sono distinte in educazione ambientale, qualità delle acque, gestione e servizi di sicurezza.

La città di Senigallia, oltre alla ormai certa 25esima bandiera blu per la spiaggia, punta anche quest’anno alla doppietta, a ricevere quindi anche il nono riconoscimento per l’approdo turistico.

Lunedì 10 maggio ci sarà l’annuncio in diretta Facebook delle spiagge che si potranno fregiare della bandiera blu; nel frattempo c’è stato un piccolo giallo legato a un’anticipazione nei giorni scorsi circa i lidi premiati a cui la Fee Italia ha cercato di porre rimedio sostenendo che tale elenco fosse totalmente falso.