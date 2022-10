La Bandiera Blu viene assegnata dall’organizzazione internazionale FEE e identifica, non solo le spiagge più belle e i migliori approdi turistici, ma anche i più serviti, accessibili e sostenibili

SENIGALLIA – Mercoledì 26 ottobre FEE Italia (Fondazione per l’Educazione Ambientale) ha presentato il nuovo questionario per l’assegnazione della Bandiera Blu 2023 nella sede della Regione Lazio.

Presenti anche il sindaco di Senigallia Massimo Olivetti e l’assessore all’Ambiente Elena Campagnolo che confermano di rinnovare la richiesta per l’importante riconoscimento per il 2023.

La Bandiera Blu viene assegnata dall’organizzazione internazionale FEE e identifica, non solo le spiagge più belle e i migliori approdi turistici, ma anche i più serviti, accessibili e sostenibili.

Un vessillo che da 26 anni sventola sulla Spiaggia di Velluto, sia per Spiaggia di Levante sia per la Spiaggia di Ponente, e da 10 sul Porto della Rovere, a dimostrazione di un’attenzione continuativa e crescente al turismo e all’ambiente.

«Un successo – dice il sindaco Massimo Olivetti – dato dalla qualità degli arenili, delle acque antistanti la spiaggia di velluto, oltre che dei servizi offerti e delle infrastrutture presenti a favore del turismo. Siamo già al lavoro per potenziare la crescita del comparto balneare e portuale, necessario per lo sviluppo della città e per permettere una ripartenza dopo l’emergenza alluvione».

«Siamo soddisfatti dei riconoscimenti passati – continua l’assessore Elena Campagnolo – che ha premiato Senigallia anche per le politiche ambientali e l’attenzione alla raccolta differenziata. Siamo anche convinti di dover continuare su questa rotta, migliorando i servizi e potenziando le aree verdi della città».