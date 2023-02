Banco Marchigiano, riapre dopo l’alluvione la filiale di Senigallia

SENIGALLIA – «E’ stato tremendo vedere i nostri uffici ridotti in quelle condizioni. Ora siamo finalmente tornati in mezzo alla nostra gente». Dopo quel 15 settembre Matteo Petrolati, responsabile della filiale di Senigallia del Banco Marchigiano, è tornato ad aprire al pubblico la struttura di via Carducci 2. E la città di Senigallia torna ad avere un servizio importante con il personale che ritorna in una filiale rinnovata e pronta ad accogliere i suoi clienti.

«Lo facciamo, tra l’altro – aggiunge Petrolati – con una squadra anch’essa rinnovata che vede al mio fianco collaboratori motivati e del territorio». Matteo Petrolati, Martina Santamarianova, Marco Palma e Francesco Rinaldi sono i volti della filiale senigalliese, coordinati dal responsabile di area Stefano Morganti.

«Senigallia è una città meravigliosa – dice il Presidente del Banco Marchigiano Sandro Palombini – e abbiamo imparato a conoscere ancora meglio il suo tessuto sociale, economico e imprenditoriale da quando, nel 2019, siamo qui attivi come Banco Marchigiano. Eventi come quello dell’alluvione lasciano senza fiato per le tante sofferenze che provoca. Con questa riapertura mettiamo un piccolo, simbolico, tassello di ritorno alla normalità. Questa gente se lo merita».

Il Banco Marchigiano

Realtà del panorama del Credito cooperativo italiano nata nel 2018, ha 28 filiali distribuite in 6 province (Pesaro-Urbino, Ancona, Macerata, Fermo, Teramo, L’Aquila), a servizio complessivamente di 119 comuni, un numero di soci pari a oltre 11 mila e 500 e con circa 200 dipendenti.