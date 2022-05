Da Banca di Credito Cooperativo di Ostra Vetere un nuovo servizio per la mobilità elettrica

L'istituto mette a disposizione dei clienti una scontistica particolare per l’installazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici

In questa fase di grande attenzione alla transizione energetica, la Banca di Credito Cooperativo di Ostra Vetere ha messo a disposizione di aziende e privati specifiche forme tecniche, a tassi agevolati, utili a garantire la liquidità necessaria per rispondere al forte aumento della spesa energetica.

È in fase di rilascio il servizio finalizzato all’ottenimento del contributo previsto a favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica, con lo scopo di mitigare l’impatto negativo derivante dall’incremento dei costi, come da indicazioni del D. Legge n. 21/2022.

Da oggi inoltre la Banca di Credito Cooperativo di Ostra Vetere è in grado di mettere a disposizione dei clienti una scontistica particolare per l’installazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici, in forza dell’accordo stipulato con Enel X Way.

«Ciò che più ci piace sottolineare – dice l’istituto di credito in una nota – è che tale attività non deriva da una logica prettamente commerciale, ma è riconducibile a una previsione statutaria che ci impegna nella costruzione dello sviluppo sostenibile nelle comunità delle quali siamo espressione».