Banca di Credito Cooperativo di Ostra Vetere, redditività e bilancio in salute

È stato approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 della Banca di Credito Cooperativo di Ostra Vetere dall’assemblea ordinaria dei soci riunita venerdì sera 29 aprile presso la sede di Ostra Vetere, per il tramite del rappresentante designato, in ragione dell’emergenza Covid-19.

«Nell’esercizio 2021 abbiamo conseguito ottimi risultati nel consolidamento degli indici patrimoniali e reddituali della Banca – riferisce il presidente Claudio Carbini -, in linea con quanto ci eravamo prefissi di fare. I primi tre mesi del 2022 hanno evidenziato una redditività mai così elevata nella storia della Banca, con un utile netto trimestrale prossimo al milione di euro. Lo stesso Piano strategico 2022-2024, licenziato recentemente dal Consiglio di amministrazione, attesta la capacità della Banca, anche in futuro, non solo di creare valore all’azienda ma, soprattutto, di fornire linfa ai circuiti produttivi dei nostri territori».