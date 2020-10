Ballottaggio Senigallia, ultime ore per votare

A partire dalle ore 15, la diretta per lo spoglio delle schede elettorali di questo secondo turno: a metà pomeriggio il nome del prossimo primo cittadino

SENIGALLIA – Ultime 8 ore per votare (dalle 7 alle 15) e scegliere il nuovo sindaco. Quelle di oggi, lunedì 5 ottobre, sono ore decisive a Senigallia per decretare chi, tra il candidato di centrosinistra Fabrizio Volpini e quello di centrodestra Massimo Olivetti, uscirà vincitore o sconfitto dal ballottaggio che CentroPagina.it sta seguendo in diretta.

Questo secondo turno di elezioni comunali è iniziato ieri, domenica 4 ottobre, con la prima giornata ad urne aperte. Giornata in cui hanno votato migliaia di elettori – oltre 15 mila, pari a circa il 40% degli aventi diritto al voto – anche i due candidati a sindaco di Senigallia.

Al primo turno, due settimane fa, avevano votato oltre 25.500 cittadini, pari al 65%. Date le prime impressioni, sembra difficile poter raggiungere la percentuale di affluenza del 2010 quando votò il 70% degli elettori: e questa considerazione arriva nonostante la posta in palio sia molto alta. C’è infatti il rischio di un ribaltone nel governo della città di Senigallia, da decenni amministrata dal centrosinistra.

Lo spoglio delle schede elettorali inizierà subito dopo la chiusura dei seggi e, come sempre, lo seguiremo in diretta aggiornando le cifre in tempo reale.